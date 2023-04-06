Ünlü şarkıcı Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilen Ergen, sosyal medya hesabında hastane odasını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:02
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Şarkıcı Gülben Ergen açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayranlarıyla planladığı etkinlikte bulunacağını duyuran Ergen, hastane odasından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcıyı eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadı.


Gülben Ergen

İlgili Haberler

Gülben Ergen'den dikkat çeken 'seçim' çıkışı: 'Görmek istemiyorum'

Gülben Ergen'den dikkat çeken 'seçim' çıkışı: 'Görmek istemiyorum'
Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli ülkesine döndü' açıklamasına Gülben Ergen'den yanıt

Hulusi Akar'ın '20 bin Suriyeli ülkesine döndü' açıklamasına Gülben Ergen'den yanıt
Kara haber geldi! Gülben Ergen acı haberi duyurdu

Kara haber geldi! Gülben Ergen acı haberi duyurdu

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler