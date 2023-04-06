Ünlü şarkıcı Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilen Ergen, sosyal medya hesabında hastane odasını paylaştı.
Şarkıcı Gülben Ergen açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayranlarıyla planladığı etkinlikte bulunacağını duyuran Ergen, hastane odasından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcıyı eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadı.
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