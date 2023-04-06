Ünlü şarkıcı Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:02

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:02

Şarkıcı Gülben Ergen açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayranlarıyla planladığı etkinlikte bulunacağını duyuran Ergen, hastane odasından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcıyı eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadı.