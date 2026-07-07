Gülçin Ergül'den yıllar sonra gelen 'Hepsi' itirafı: 'Bu bir karalamaydı'

Şarkıcı Gülçin Ergül, Derya Uluğ konserini dinlemek üzere Harbiye Açıkhava'ya geldi. Gazeteciler Gülçin Ergül'e daha önce Hepsi grubuyla ilgili yaptığı açıklamaları sordu. Şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

'BİZ BAZI ŞEYLERİ KÖPRÜLERİ YAKARAK HARCADIK BENCE'

Gülçin Ergül, "Biz bazı şeyleri köprüleri yakarak harcadık bence. Yani ben kendi adıma o şekilde düşünmüyorum ama çok konuşuldu. Bu da beni çok yıprattı. Onları yutup da hiç olmamış gibi yapamıyorum. Orda da biraz haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

'BU BİR KARALAMAYDI'

Ayrıca Ergül, 'Dağılmada etkiniz olduğu iddia edildi' sorusu üzerine ise ünlü şarkıcı "Evet ama bu bir karalamaydı bence. Dediğim gibi her şey etkileşim. Ben uzun süre çok konuşmamaya çalıştım ama bazı bilinen yanlışları düzeltmekten çekinmemem gerekiyormuş ki insanlar doğruları öğrensin" diye konuştu.

Hepsi Grubu'nun dağılması, Türk pop müzik sahnesinde hala konuşulan olaylardan biri olarak yerini koruyor.