Gülçin Ergül kazanın ardından ilk kez konuştu: 'Her şey üç saniyede oldu'

17 Aralık 2021 Cuma, 11:44

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, pazartesi gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.



Geçirdikleri kazada sevgilisi Lafçı’yı kaybeden Gülçin Ergül, olayın ardından ilk kez Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Ağlayarak açıklama yapan Ergül açıklamasında hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyledi.

"FİZİKSEL OLARAK YAŞIYORUM AMA..."

Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” diye konuştu.

"MEZARLIKTA YIKILDIM"

Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir’e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Gülçin Ergül, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok” dedi.