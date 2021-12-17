Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' tepkilerine yanıt: 'Beyniniz nerede sizin!'
Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, Balıkesir’de trafik kazası geçirmiş; kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti. Bir dönem aralarında Gülçin Ergül'ün de bulunduğu 'Hepsi' grubunun üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer'in arkadaşının başına gelenlerden sonra yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından tepki çekince, Kemer, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, pazartesi gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.
GÖZLER ESKİ GRUP ÜYELERİNE ÇEVRİLDİ
Ünlü şarkıcının bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler bir dönem Ergül'ün de yer aldığı 'Hepsi' grubunun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'ya çevrildi.
TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ GELDİ
Ancak Cemre Kemer'in olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından tepki çekti.
"BAZI KONULAR HASSASTIR"
Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Kemer, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil, gerçek hayatta paylaşmak gerekir." dedi.
"BEYNİNİZ NEREDE SİZİN!"
Ancak daha sonra konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunan Kemer, şu ifadeleri kullandı:
"Bıktım ya bu klavye delikanlılığından! Yüz yüze aynısını yapabilseler vallah bir yere kadar tamam da... Bunun gibilere toplu cevap olsun; siz bir yakınınızın başına korkunç, ağır bir iş gelince Instagram'dan mı taziyelerinizi iletiyorsunuz, emoji mi atıyorsunuz, GIF mi yolluyorsunuz? Beyniniz nerede sizin?"
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