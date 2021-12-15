Trafik kazasında yaralanan Gülçin Ergül taburcu oldu
İzmir-İstanbul Otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi.
Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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