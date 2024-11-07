Gülçin Ergül'den 'kilo' yorumlarına sert cevap verdi: 'Sizi de vurur, içim rahat'

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra bireysel olarak müzik hayatına devam eden Gülçin Ergül, hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.

Gülçin Ergül'den 'kilo' yorumlarına sert cevap verdi: 'Sizi de vurur, içim rahat'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:40

2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, Antalya'da verdiği konser sonrasında eleştirilerin odağı oldu. Hepsi grubunda Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile birlikte yer alan Ergül, gruptan ayrılan ilk isim olmuştu.

Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara yanıt veren Ergül, "Evet, uzun süreli yoğun tempolu çekimler ve zatürre geçirmem nedeniyle spor yapamıyorum. Kilo aldım, ancak bunda kortizol seviyemin de etkisi var. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Ben de kısa süre önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm, merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor."


Etiketler: #Grup Hepsi #Gülçin Ergül

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