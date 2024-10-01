Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den yürek burkan sözler

Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:18

Güncelleme: 01.10.2024 - 16:18

Seneler önce dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, 2021 yılında Balıkesir’de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti. Ölümden döndüğü bu kazanın ardından büyük bir acı yaşayan Ergül, zor günler geçirdi. Sevgilisinin acısıyla sarsılan ve zaman zaman yaptığı duygusal paylaşımlarla Erdal Şeyda Lafçı’yı anan sanatçı, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jürisi olduğu "Big 5 Türkiye" yarışmasında verdiği röportajda Gülçin Ergül, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımda herkesin misyonları olduğuna inanıyorum ve çok büyük acı verici olaylar yaşadım. Ama hayatta kalmam aslında bir mucizeydi. Belki de bazı insanların hayatına dokunmam gerektiği için hayattayım."

Kaza sonrası yaptığı açıklamada ise duygularını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet, ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim."