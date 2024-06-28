Hepsi grubunda sular durulmuyor: Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e cevap!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:41

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:41

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.



Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röpotajda Hepsi grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söylemişti.

Ancak Yürük, birkaç ay önce projelerin rafa kalktığını "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diye açıklamıştı.

Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Yasemin Yürük ise bu sözler üzerine "Ne Cemre ne Eren ne ben bir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim, Gülçin, Hepsi üzerinden PR yapıyor. Kendi yolunda ilerlesin sesi çok güzel beğeniyorum, destekliyorum. Ama lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın" açıklamasını yapmıştı.



Yürük, yeniden bir araya gelme sorularına ise "Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Zaten dağılmamızın bir sebebi varmış iyi ki de olmuş" demişti.

Gülçin Ergül de yazılı açıklamasında "Emrivaki yapılıyor Gülçin istemedi herkes ona yüklensin şeklinde. Ben de o Gülçin neden istemedi açıkladım. Şimdi sinirli ifadelerle pr yapıyor suçlaması yapmak mantık dışı. Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hepsi grubu üyelerinden Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yapmıştı.



Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Yasemin Yürük, tartışmaya son noktayı koydu.





2. Sayfa'nın haberine göre; katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yürük, Gülçin Ergül ile konuşup konuşmadığı sorusuna cevap verdi.

Yasemin Yürük, "Polemik yaratmamak için düzgün konuşmaya çalışacağım. Hayır tabi ki konuşmadım. Bundan sonra kendisiyle konuşmayı da düşünmüyorum. Evet, ego insanın düşmanıdır bence. İnsanlar işlerini yapmak istiyorsa, kendi yollarında ilerlemelerini öneriyorum. Benim ve dostlarımın yaptığı gibi... Kendisine başarılar diliyorum, beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

