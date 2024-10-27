Gülçin Santırcıoğlu'nun 'Yalı Çapkını' sorusuna yanıtı gündem oldu: 'Bana ne abi Seyran'dan?'

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:50

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:55

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolünü canlandıran Gülçin Santırcıoğlu'na başrol karakteri Seyran'ın akıbeti sorulduğunda "Bana ne abi Seyran'dan" diye çıkışması sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'na, Harbiye Açıkhava'da gittiği konserde magazin muhabiri, oynadığı Yalı Çapkın'ı dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı role atıf yaparak, "Seyran'ın son durumu ne olacak, en son kaçırıldı?" diye sordu.

“BANA NE ABİ SEYRAN’DAN?”

İfakat karakterini canlandıran Santırcıoğlu da "Bana ne abi Seyran'dan. İfakat ne olacak, benim derdim o! (İfakat'e ne olacak) Ne bileyim ben İfakat ne olacak? Ben sadece İfakat'in ne olduğuyla ilgileniyorum" dedi.

Santırcıoğlu, "Dizi bu yıl bitecek mi?" sorusuna da, "Bana ne abi, ben yapımcı mıyım bunu bileyim ya, çıldırdınız mı arkadaşlar" yanıtını verdi.