‘Halis Ağa’ Yalı Çapkını’na dönecek mi?

Yayınlanma: 15.10.2024 - 18:40

Güncelleme: 15.10.2024 - 18:40

Yalı Çapkını dizisi 3. sezonu başrol karakterleri Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Ferit’in (Mert Ramazan Demir) ayrılığıyla başlamıştı.

Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt’un yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa yılbaşına kadar devam etmesi planlanıyor.

Bu sezon dizinin en büyük eksiklerinden biri Halis Ağa’ya hayat veren Çetin Tekindor’un yokluğuydu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 79 yaşındaki değerli oyuncunun bu sezon doktorunun kontrolünde diziye biraz geç başlamasına karar verilmişti. Son gelen habere göre Tekindor ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.

Öte yandan diziye bu sezon katılan oyunculardan önümüzdeki günlerde ayrılıklar yaşanacak. Senaryoda yalı ahalisinin yavaş yavaş ilk günlerine geri döneceği, Seyran ve Ferit’in büyük buluşmasının da gerçekleşeceği kulislerde konuşulanlar arasında.