Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak
Güldür Güldür Show'un oyuncularından Alper Kul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın yeni sezonunda yer almayacağını duyurdu. Kul, "Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum" dedi.
Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show programında bir ayrlık haberi geldi.
Yapımını BKM'nin üstlendiği programın sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığını Güldürü Güldür Show ekibinde yer alan Alper Kul, Instagram hesabından yeni sen sezona ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında, yeni sezonda yer almayacağını duyuran Kul, yeni sezon oyuncularının yer aldığı bir görüntüye yer verdi.
Kul, görüntüye ilişkin "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun" ifadelerine yer verdi.
Kul açıklamasında "Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olmayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum" dedi.
Etiketler: #Güldür Güldür #Güldür Güldür show #alper kul
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