Birliktelikleri gündem olmuştu! Güldür Güldür'ün yıldızı Onur Atilla ve Nez ayrıldı, eski eşten manidar paylaşım geldi

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:45

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:45

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Atilla, boşanma sonrası yaptığı açıklamada, "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Boşandıktan 20 gün sonra, Rüştü Onur Atilla'nın şarkıcı Nez ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bu sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı. Nez, bir takipçisinin "Onur Bey ile hiç paylaşım gelmiyor?" sorusuna yanıt vererek, "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" dedi.

Gelen bazı yorumlar üzerine ise, "Arkadaşlar, bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse, ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş, yeni bir başlangıçtır" diye ekledi.

Ayrılık haberinin ardından, Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız'dan manidar bir paylaşım geldi:

"Nereye çıkacağını bildiği yoldan yürümeli insan..."