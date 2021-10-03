Güldür Güldür Show'da taksi skeci
Güldür Güldür Show'un yeni sezonun ilk bölümünde İstanbul'da yaşayan yurttaşların yaşadığı taksi sorununa dikkat çekti.
İstanbul'da yaşayanların Taksi sorunu gündemde yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi 9. kez oy çokluğu ile reddedildi.
Show TV'de ekranlara gelen Güldür Güldür Show'un yeni sezonun ilk bölümü dün yayınlandı.
Programda İstanbulluların yaşadığu taksi sorunu ele alındı.
Skeçte yurttaşların taksi bulmakta zorlanması, taksi bulduğunda da istediği yere gitme konusundaki sıkıntılar izleyiciye mizahi bir anlatımla aktarıldı.
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