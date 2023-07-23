Güldür Güldür Show'dan 'Dış güçler' ve 'Lozan' göndermesi: 'Almanya kıskançlıktan öldü'

Yayınlanma: 23.07.2023 - 10:18

Güncelleme: 23.07.2023 - 10:24

Güldür Güldür Show'da yayınlanan skeçte ABD, Almanya ve birçok batılı ülkenin, "Türkiye'yi kıskandığı" ve "sinsi planları" olduğu yönündeki bölüm sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Büyük oyunun bozulduğu" anlar ise seyircileri kahkahaya boğdu.

"LOZAN'IN GİZLİ MADDELERİ DEVREYE GİRİYOR"

Dış güçleri temsilen sahnede bulunan "ülkeler" büyük oyunun nasıl ve nerede bozulduğunu "öğrendikleri" sahnede bir kıraathane gösterilirken, kıraathanede geçen diyaloglar şu şekilde:

Beni dinle beni bak ben sana ne diyorum. Dünyayı 5 tane büyük aile yönetiyor. Dış güçlerin gözü bizde zaten. Türkiye'nin bu kadar gelişmesini bu adamlar gördükçe çıldırıyorlar"

"Türkiye bölgede bir kere oyun kurucu pozisyonunda, her masada Allah'a şükür olmadığımız masa yok"

"Ah be ağabey be asıl bizim yer altı kaynaklarımız çok fazla da bu Lozan Anlaşması'ndan dolayı çıkartmıyorlar, izin vermiyorlar"

"Merak etme 2023'te Lozan'ın gizli maddeleri devreye giriyor. Amerika'nın eyaletleri bize katılıyor"

"İngiltere bu çayın içine çip koymuş. İçince bütün bilgilerini ele geçiyorlar. İçmemek lazım"

"Korkuyorlar bizden korkuyorlar, bölgenin en büyük aktörü olmamızı çekemiyorlar, hazmedemiyorlar"

"Hanım yemek yapacakmış da şimdi ucuz Et Kurumu'na gidip 5 saat ucuz kıyma için sıra bekleyip ucuz kıyma alacağım"

"BİZE GÜNÜMÜZÜ GÖSTERİRLERSE.."

Oyunun son bölümünde ise konu tiye alınırken, temsili ülkelerde Almanya "kıskançlıktan" ölürken ABD temsili ise şunları söylüyor:

"Doları 40 lira yapsak ne olur ki ondan sonra doları 35 liraya düşürüp ya bize günümüzü gösterirlerse.. Kabul edelim arkadaşlar arkalarında böyle bir güç olduğu müddetçe Türkiye'yi durdurmamız imkansız"