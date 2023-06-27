Güldür Güldür Show'un Mesut'u ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, nişanlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 12:07
Güldür Güldür Show'un Mesut'u ünlü oyuncu Uğur Bilgin nişanlandı
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Güldür Güldür Show'da yıldızı parlayan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından güzel haberi paylaştı. Bilgin, nişan töreninde pasta keserken çekilen pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle “27.06.2023” notunu düştü. 

Uğur Bilgin'e Doğa Rutkay ve Ali Sunal başta olmak üzere onlarca meslektaşı sosyal medya üzerinden tebrik etti.



Güldür Güldür show Uğur Bilgin

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