Güldür Güldür'ün 'yer kapma' skeci gündem oldu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:37

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 09:53

Show TV’de yayınlanan ve gündeme dair yaptıkları skeçlerle izleyeciler tarafından beğeni toplayan Güldür Güldür Show yine çok konuşulan bir performans sergiledi.

Güldür Güldür Show'un yeni skecinde iktidarın deprem bölgesinde yaptığı basın açıklaması ele alındı.

Güldür Güldür ekibi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesindeki basın açıklaması sırasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kadraja girmek için arka sıralardan gelip Binali Yıldırım’ın önüne geçtiği anı skecinde işledi.

Güldür Güldür’ün skeci, “Önde yer kapma sanatı” notuyla paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu.