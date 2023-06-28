'Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak
2019'dan bu yana Leman karakterine hayat veren oyuncu İrem Kahyaoğlu, Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda yer almayacağını açıkladı.
Show TV’nin komedi programı Güldür Güldür Show'un sezon finali yaklaşıyor. Programda 2019 yılından beri Leman karakterine hayat veren İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacağını açıkladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kahyaoğlu “4 yıldır neşe ile çalıştığım Güldür Güldür Show’la yollarımı ayırma kararı aldım. Herkese hayırlı olsun” dedi.
Daha önceki yıllarda 'Karadayı', 'Yasak Elma', 'Gülperi' gibi birçok televizyon dizisinde yer alan oyuncunun yeni sezondaki projesi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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