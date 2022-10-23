Güldür Güldür'den 'epistemolojik kopuş' skeci

23 Ekim 2022 Pazar, 17:01

Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ‘epistemolojik kopuş’ açıklamasını gündemine aldı. Skecin fragmanı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Nebati, 29 Eylül 2022'de Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Nebati'nin bu konuşması sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.



