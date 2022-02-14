Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci
Güldür Güldür Show'da, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün taklidi yapıldı. Bu skeç, sosyal medyada gündem oldu.
Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür' programının son bölümünde “Biz Gelince Görürsünüz” adlı bir skeç yer aldı.
Skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün TikTok’ta yayınladığı videolardan esinlenildi.
Skeçte Sarıgül’ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi.
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