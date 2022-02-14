Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci

Güldür Güldür Show'da, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün taklidi yapıldı. Bu skeç, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:48
Güldür Güldür'den Mustafa Sarıgül skeci
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Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür' programının son bölümünde “Biz Gelince Görürsünüz” adlı bir skeç yer aldı.

Skeçte Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün TikTok’ta yayınladığı videolardan esinlenildi.

Skeçte Sarıgül’ün çekirdek yediği ve yurttaşların sırtına vurduğu anlar taklit edildi.






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