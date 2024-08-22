Güllerin dikenli geçmişi ortaya çıktı: 400 milyon yıllık evrimsel sır çözüldü

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:54

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:54

Güller, aşkın ve romantizmin sembolü olmanın yanı sıra, keskin dikenleriyle de bilinir. Bu dikenler, bitkileri hayvanların saldırılarından korumak için evrimleşmiş bir savunma mekanizmasıdır. Ancak sadece güller değil, örümcek çiçeği, böğürtlen gibi çalılar ve hatta domates gibi bazı tarım bitkileri de benzer savunma mekanizmalarına sahiptir. Peki, milyonlarca yıl boyunca farklı türlerin aynı dikenli yapıya sahip olmasını sağlayan neydi?

400 MİLYON YILLIK EVRİMSEL SIR

Bu sorunun cevabı, bilim insanlarının bitkilerin DNA'sını inceleyerek ulaştıkları bir keşifte saklı. Uluslararası bir araştırma ekibi, farklı bitki türlerinin bu dikenli yapıya sahip olmasının kökenini, ortak bir gen ailesine bağladı. Bu bulgular, bitkilerin evrimsel tarihine dair önemli bilgiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte tarımsal üretim için yeni fırsatlar da sunuyor.

Güller, popüler kültürde sıklıkla dikenleriyle anılsa da, aslında bu bitkilerdeki dikenler, bazı ağaç ve çalılardaki keskin odunsu sivri uçlardan farklıdır. Güllerin dikenleri, bitkinin derisinden çıkar ve saç gibi büyür. Dikenlerin evrimi ise yaklaşık 400 milyon yıl öncesine dayanıyor ve bu savunma mekanizması, zaman zaman ortaya çıkıp kaybolarak evrim sürecinde çeşitli bitkilerde kendini gösterdi.

LONELY GUY GENLERİ

Araştırma, dikenlerin oluşumunun ardındaki sırların, Lonely Guy (LOG) olarak adlandırılan eski bir gen ailesine dayandığını ortaya koydu. Bu gen ailesi, bitkilerdeki belirli bir hormonu harekete geçirerek dikenlerin oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu gen ailesinin, milyonlarca yıl boyunca farklı bitki türlerinde yeniden kazanıldığı ve kaybedildiği anlaşıldı.

GENETİK MÜDAHALE İLE DİKENLER KALDIRILABİLİR

Araştırmanın bulguları, tarım dünyasında büyük bir potansiyele sahip. Dikenlerden arındırılmış bitki türlerinin genetik müdahalelerle üretilmesi, hasat sürecini kolaylaştırabilir ve daha az bilinen bitkilerin market raflarına taşınmasına olanak sağlayabilir. Örneğin, Avustralya'ya özgü dikenli çalılarda yetişen çöl üzümleri, dikenlerin genetik olarak çıkarılması sayesinde daha kolay yetiştirilebilir ve yaygın meyveler haline gelebilir.

Bu keşif, yalnızca bitkilerin savunma mekanizmalarına dair bilgimizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte tarımsal verimliliği artırmak için genetik müdahalelerin nasıl kullanılabileceğine dair yeni kapılar açıyor. Güllerin ve diğer bitkilerin dikenli yapısının evrimi, artık geçmişin bir sırrı olmaktan çıkıp, bugünün ve yarının tarım dünyasına ışık tutan bir keşif haline geliyor.