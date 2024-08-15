Meyveleri yıkamaya yönelik keyif kaçıran araştırma

Yayınlanma: 15.08.2024 - 06:52

Güncelleme: 15.08.2024 - 06:52

Eğer tarım ilacı yutma endişesiyle meyve ve sebzelerinizi suyla iyice yıkıyorsanız, kısa bir süre önce yayınlanan bir araştırma ne yazık ki sizin için kötü haberler getiriyor. Bu araştırmaya göre, meyve ve sebzeleri yıkamak, ilaçları uzaklaştırmak için yeterli değil. İlaçların bir kısmı meyve ve sebzelerin üzerinde kalmaya devam ediyor ve onlarından tamamen kurtulmanın tek yolu kabuklarını soymak gibi görünüyor.

YIKANDIKTAN SONRA BİLE TARIM İLAÇLARI YİYECEKLER ÜZERİNDE KALABİLİR

Chip'in aktardığına göre Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekibin American Chemical Society'nin Nano Letters dergisinde yayınladığı bir makalede, başta böcek ilaçları olmak üzere tarım ilaçlarının, yıkandıktan sonra bile yiyeceklerin üzerinde kalabileceğini kanıtlayan bir dizi deney düzenlendi. Dongdong Ye’nin ekibi, meyve ve sebzelerdeki böcek ilaçlarının izini sürmelerine yardımcı olacak bir süreç tasarladı. The Guardian’ın bildirdiğine göre araştırmacılar, aslında meyve yıkamanın pestisitleri tamamen ortadan kaldırmada etkisiz olduğunu keşfettiler.

Bu yöntem, meyve ve sebzelerde böcek ilacı varlığını tespit etmek için “Gümüş Nanopartiküllü Nano-Brinkled Selüloz Membranlar” (NWCM-Ag) katmanının kullanılmasını içeriyordu. Deney için elmaları incelediler ve “geleneksel meyve temizleme işlemlerinin pestisitleri tamamen ortadan kaldıramadığını” buldular.

Araştırmacılar, böcek ilaçlarının kabuk katmanına nüfuz edip kabuk katmanına geçebileceği sonucuna varmak için NWCM-Ag katmanıyla görüntüleme tekniklerini kullandılar. Elma kabuğunu çıkarmanın böcek ilacı kirliliğini azaltmaya yardımcı olan tek şey olduğunu buldular.

Yaptığı açıklamada Ye, “Gıda güvenliğinin geniş kapsamı içinde yer alan bu çalışma, tüketicilere sağlık konusunda rehberlik sağlamayı amaçlıyor” dedi ve devam etti:

“Araştırma, gereksiz endişeleri teşvik etmek yerine, sıklıkla tavsiye edilen yıkama uygulamasının aksine, soymanın neredeyse tüm pestisit kalıntılarını etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceğini öne sürüyor.”

Çalışma, Consumer Reports tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan bir makalenin bulgularını güçlendiriyor gibi görünüyor. Yayın, yayınladığı makalede 59 farklı meyve ve sebze kategorisinin %20'sinde önemli riskler oluşturan böcek ilacı kalıntıları bulunduğunu söylemişti. Consumer Reports, bu sonuca ulaşmak için ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) verilerini analiz etmişti.