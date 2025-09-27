Güllü son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı! Kızının feryadı yürekleri dağladı: 'Annem gitti baba...'

Yalova'daki evinde balkondan düşerek 52 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde kızı Tuyan Ülkem annesinin tabutu başında fenalık geçirdi.

ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Güllü adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut, ani ölümüyle sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Yaşama veda eden sanatçı İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü ismin cenaze törenine çok sayıda dostu ve seveni katıldı.

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sevenleri ve sanat camiası şarkıcı Güllü'yü son yolculuğuna uğurladı. Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Tuyan’ı babası sakinleştirmeye çalıştı.

OĞLUNUN DUYGUSAL ANLARI

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de annesinin tabutu başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenaze töreninde aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."