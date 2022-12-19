Gülse Birsel'den Birce Akalay'a 'kadın komedyen' yanıtı: 'O düşünce artık geçerliliğini kaybetti'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:34

Şimdilerde "Yılbaşı Gecesi" adlı yeni filmiyle Disney Plus'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ünlü senarist ve oyunce Gülse Birsel, bir yılbaşı etkinliğine katılan ve gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Birsel, meslektaşı Birce Akalay'ın "Kadın mizahına ihtiyacımız var" sözleriyle ilgili konuştu.

'BENCE O DÜŞÜNCE GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİ'

Birsel, konuyla ilgili, "Artık galiba 15 - 20 yıldır o kırıldı gibi hissediyorum. Biz kapıyı, bacayı kırdık yani. Çok güçlü kadın komedyenlerimiz de var. Kadın komedyen konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı. Amerika'dan bile bu konuda bir tık daha iyiyiz diyebilirim. Bence o düşünce artık geçerliliğini kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşı Gecesi" adlı filmi hakkında konuşan Birsel, "İnsanlar ne zamandır komedi bekliyormuş. Harika tepkiler alıyorum ve büyük bir beklenti var. Bu biraz heyecan veriyor bize de" dedi.

BİRCE AKALAY NE DEMİŞTİ?

Ünlü oyuncu Birce Akalay, "Sizi bir süredir komedi projelerinde göremiyoruz. Komedi yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız. Biz benim yaptığım en son komedi, 'Küçük Ağa', 'Evli ve Öfkeli' onlarda harika bir kadroyla beraberdim. Sonrasında komedi bir daha kapına uğramadı" yanıtını vermişti.