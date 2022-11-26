Gülse Birsel'in yeni filminden ilk fragman yayımlandı
Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı "Yılbaşı Gecesi"nin ilk fragmanı yayımlandı.
Gülse Birsel'in Disney Plus'ta yayınlanacak yeni filmi Yılbaşı Gecesi'nden ilk fragman yayınlandı. Filmin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Bir yılbaşı gecesinde aynı ortamda bulunmaları pek de mümkün olmayan komşuların buluşması ve yaşananların izleyiciye aktarılacağı komedi türündeki Yılbaşı Gecesi'nde Gülse Birsel, Ayta Sözeri, Büşra Pekin, Serkan Keskin, Alina Boz, Şebnem Bozoklu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler rol alıyor.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Tutukluların ifadeleri ortaya çıktı