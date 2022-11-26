Gülse Birsel'in yeni filminden ilk fragman yayımlandı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 15:30

Gülse Birsel'in Disney Plus'ta yayınlanacak yeni filmi Yılbaşı Gecesi'nden ilk fragman yayınlandı. Filmin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Bir yılbaşı gecesinde aynı ortamda bulunmaları pek de mümkün olmayan komşuların buluşması ve yaşananların izleyiciye aktarılacağı komedi türündeki Yılbaşı Gecesi'nde Gülse Birsel, Ayta Sözeri, Büşra Pekin, Serkan Keskin, Alina Boz, Şebnem Bozoklu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler rol alıyor.