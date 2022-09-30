Disney+, Gülse Birsel'in filmini duyurdu: 'Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanlar'

30 Eylül 2022 Cuma, 07:29

Dijital yayın platformu Disney Plus, Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ filmini sosyal medya hesabından “Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanlar bu yılbaşı gecesinde bir arada” sözleriyle duyurdu.

Gülse Birsel’in hem yazıp hem de oynadığı ‘Yılbaşı Gecesi’nin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Gülse Birsel’e Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Alina Boz ve Ayta Sözeri eşlik ediyor.

Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanlar bu yılbaşı gecesinde bir arada.

Orijinal film çok yakında Disney+'ta. pic.twitter.com/gsgdtOU3iH — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) September 28, 2022

FİLMİN KONUSU NE?

Film, pandemide yılbaşı gecesi bir sitede yaşanan olayları anlatıyor:

“Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada yılbaşı gecesinde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur.

Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı geceyi kötü geçirmemesi için çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir gece geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.”