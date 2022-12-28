Gülse Birsel'in hazırladığı yılbaşı eğlencesi hazır!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Gülse Birsel’in keskin gözlemciliği üzerine eklediği şeker şurup mizahını yıllardır hem yazıp hem oynadığı sitkomlarda izliyorduk. Pandemiyle birlikte herkes evlere kapanınca, sosyal hayat gibi Gülse’nin sitkomları da durdu. Bir ara telefondan bir şeyler çektiler ama nereye kadar? Tatlı bir komediye olan ihtiyacımız da açlık seviyesindeydi ki Gülse Birsel’in işe koyulduğunu duyduk. Gerisini sahnede anlattı “BKM’den Necati Akpınar, Disney + da gösterilecek bir film yapalım dedi. Ekibi topladık ve yaptık. Çok heyecanlıyım! Başkaları konuşsun.” İyi yazanlar bazen konuşamıyor! Filmi güzel bir kalabalıkla izledik. İlk birkaç dakika sonra salon kahkahadan kırılıyordu, gözümüzden akan yaşlardan ne makyaj kaldı, ne bir şey. Konusu şu: Güleriz ağlanacak halimize! Güleriz kendi halimize!

Peki biraz anlatalım: pandeminin getirdiği evham ve korku yüzünden sıkıntılı günler geçiren insanlar yılbaşı gecesi eğlenmek ve rahatlamak istemektedir.

O gece Ozan ve Didem çifti de lüks bir site içindeki villalarını yılbaşı için abartılı biçimde hazırlayarak eş dost davet etmiştir ki sabah gelen bir mesajla yıkılırlar: Artan salgın nedeniyle sokağa çıkma ve toplanma yasağı gelmiştir! O kadar hazırlık boşa mı gidecek, davetlileri gelemeyecek, parti yapılamayacak mı telaşı içinde Ozan bir formül bulur: Site içindeki komşularını davet etmek. Çoğunu tanımadıkları 20 kişilik grup parti evinde toplanır ve olaylar olaylar... Kimse göründüğü kişi değildir? Polisler dahil.

OYUNCULAR MÜTHİŞ

Gülse Birsel, hep birlikte çalıştığı oyuncu kadrosunda birkaç değişiklik yaparak aşina olduğumuz isimlerden seçmiş yıldızlarını: Alfabetik sırayla, Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör filmin gösteriminde de şık şıkıdım hazır bulundular ve gösterim sonrası sahneye çıkarak alkışlara teşekkür ettiler. Gerçekten dev bir kadro!

Gülse Birsel’in hareketli senaryosunu genç yönetmen Ozan Açıktan başarıyla yönetmiş. Zaten elinde öyle bir kadro var ki şarkı söylerken bile güldürüyor. Sanat yönetmenini de o abartılı yılbaşı dekoru ve rüküş kıyafletler için kutlamak gerekiyor. Bazı davetler, Gülse Birsel gibi keskin gözlemciler için komedi filmi tadında olabiliyor. Filmin gösterildiği Uniq de yılbaşı dekoruyla süslenmişti ve geyiklerin önünde (ben dahil) herkes fotoğraf çektirdi. Instagram paylaşımlarında ne demek istediğimi anlayacaksınız.