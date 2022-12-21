Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Avrupa Yakası'nın neden bittiğini açıkladı
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Birsel, Türk televizyon tarihine damga vuran "Avrupa Yakası"nın neden bittiğini anlattı.
Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında ATV'de yayımlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisi Avrupa Yakası biteli tam 13 yıl oldu.
Dizide 'Aslı' karakterine hayat veren Gülse Birsel, efsane yapımla ilgili yıllar sonra bazı itiraflarda bulundu.
"BİZ BİTİRDİK"
Candaş Tolga Işık'ın bir dönemin popüler dizisi olan Avrupa Yakası'na ilişkin sorularına yanıt veren Gülse Birsel, "Avrupa Yakası'nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190'ncı bölümde bitti" dedi
Birsel, "Ben dedim ki; 'Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanıyla şerefiyle. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı" ifadelerini kullandı.
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