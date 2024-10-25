Gülse Birsel'in vedası çok konuşulmuştu: Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan 'Vural Çelik' açıklaması

Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:36

Güncelleme: 25.10.2024 - 15:36

2000'lerin başında fenomen haline gelen Avrupa Yakası dizisinde "Kubilay" ve "Gülenay" karakterleriyle tanınan oyuncu Vural Çelik'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. 51 yaşında hayatını kaybeden Çelik'in ardından, dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel’in sosyal medya paylaşımı ise tartışmalara yol açtı. Birsel’in paylaşımı kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu ve daha sonra sildi. Yaşanan olayın ardından Çelik’in ailesi ve eski rol arkadaşları da açıklamalarda bulundu.

Birsel, Çelik için yaptığı paylaşımda cenazelere katılamadığını belirterek eski rol arkadaşına şu sözlerle veda etti:

"Vural’ı çok erken kaybettik. Setin çocuğu gibiydi, hepimizle şakalaşan ve neşeli biriydi. Küçük bir sebepten dolayı yollarımız ayrılmıştı ama hep iyi anılarla hatırlayacağım. Cenazelerde helallik almak adettir; hakkımı helal ediyorum."

Ancak Çelik’in kardeşi Kadriye Çelik, bu sözlere tepki göstererek, Birsel’i haddini aşmakla suçladı ve ailesi adına yaptığı açıklamada, “Gülse Birsel’den ağabeyimin mezarına gidip helallik istemesini bekliyoruz."

"YAZIK OLMUŞ"

Eski rol arkadaşı Suna Keskin de, olayla ilgili Aramızda Kalmasın programında açıklamalarda bulunarak, "Ben ikinci yılında dahil oldum. O setlerde ne kırgınlıklar ne yanlışlar yaşanıyor. O sette de bir sürü şeyler yaşandı. Oyuncular tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi. Yazık olmuş. Niçin başka birisi hoş görülüyor da ötekine bu hoş görü esirgeniyor. Daha dikkatli olunması gerekir. Keşke denilebilseydi Vuralcığım senden vazgeçmiyoruz" dedi.

Öte yandan Vural Çelik’in geçmişte Birsel için yaptığı, "Üç günlük dünya, önemli olan hataları unutup önümüze bakmak" ifadeleri de sosyal medyada gündem oldu. Çelik’in ani kaybı ardından yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.