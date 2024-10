Vural Çelik'in ailesinden Gülse Birsel'e yanıt: 'Mezarına gidip helallik istesin'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:39

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:39

Vural Çelik‘in ölümünün ardından gündeme gelen Gülse Birsel dün akşam “Vural’a vedam” adlı bir yazı yayınlamıştı. Bu yazının ardından gelen tepkiler üzerine ünlü yazar paylaşımı silmişti. Birsel'in yazısında şu ifadeler yer alıyordu:



"Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı.

Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence.

Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…"

ÇELİK AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Gülse Birsel'in eski rol arkadaşı için yaptığı veda paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vural Çelik’in ailesi Birsel’e cevap verdi.



Çelik ailesinin açıklaması ise şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine,

Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak.

Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz.

Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi.

Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı.

Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder…

Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak.

Çelik Ailesi"