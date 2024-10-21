Gülse Birsel'in 'Vural Çelik' mesajı tepki çekti: Avrupa Yakası'nın 'Fatoş'u Şenay Gürler isyan etti

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı popüler dizi Avrupa Yakası'nda Fatoş karakterini canlandıran Şenay Gürler, sosyal medyada gündem oldu. Birsel'in Vural Çelik ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası tepki alan Gürler, bu duruma karşı isyan etti.

Gülse Birsel'in 'Vural Çelik' mesajı tepki çekti: Avrupa Yakası'nın 'Fatoş'u Şenay Gürler isyan etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:41

Gülse Birsel, cenazesine katılmadığı Vural Çelik hakkında sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. 

Avrupa Yakası dizisinde hafızalara kazınan Kubilay karakterini canlandıran Çelik’in ölümü sonrasında, Birsel uzun uzun Çelik ile set ortamındaki anılarını paylaştı. 

Ancak aralarının kötü olduğu bilinen Birsel’in, "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık" sözleri tepki topladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI SİLDİ

Gülse Birsel, "Sonrasında birkaç ay içinde benimle ilgili anlam verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi" diyerek, geçmişteki tartışmalara da atıfta bulundu. 

Bu sözler, ölen bir kişi hakkında söylenince tepkiler büyüdü ve Birsel paylaşımını sildi.

ŞENAY GÜRLER’DEN DESTEK

Avrupa Yakası’nda Fatoş karakterini canlandıran Şenay Gürler, Gülse Birsel’e yönelik eleştirilere isyan etti. Gürler, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor. Vural’ı bu kadar erken kaybettiğimiz için hepimiz üzgünüz" dedi.

ANIYA SAYGISIZLIK ELEŞTİRİSİ

Gürler, Gülse Birsel’in Vural Çelik ile ilgili yaptığı açıklamaların, ölen birine karşı saygısızlık olduğunu vurgulayarak, "Erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık" ifadesini kullandı. Ayrıca, Vural’ın iş sorunlarının Gülse’nin iş bulmasını engellediği gibi iddiaların da tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık" diyerek insanların bilinmeyen konularda spekülasyon yapmamaları gerektiğini söyledi.


Etiketler: #Şenay Gürler #Vural Çelik #gülse birsel

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