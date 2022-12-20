Gülşen aylar sonra ilk kez sahneye çıktı

20 Aralık 2022 Salı, 09:15

Nisan ayında verdiği konserde İmam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek hedef alınan ve 4 gün hapis yatan sanatçı Gülşen, aylar sonra sahneye çıktı.

Özel bir şirketin yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı, siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Keyfinin yerinde olduğu görülen Gülşen, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi.

Gülşen'i sahnede görmeyi özleyen hayranları, söz konusu fotoğraflara yorum ve beğeni yağdırdı.

NE OLMUŞTU?

Gülşen'in 25 Ağustos 2022'de 30 Nisan İstanbul konserinde orkestra arkadaşlarıyla şakalaşırken imam hatip liseliler hakkında söylediği bazı söylemlerden dolayı iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada linç edilmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gülşen aynı gün, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Suçlamayı reddeden Gülşen, sözleri nedeniyle özür dilemişti. Gülşen, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 12 Eylül'de Gülşen'in konutu terk etmeme şartı da kaldırılmıştı.

21 Ekim Cuma günü hâkim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı da kaldırılmıştı.

Son olarak Gülşen'in 'yurtdışına çıkış yasağı' da mahkeme tarafından kaldırıldı.

Ünlü şarkıcının yurtdışı yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırıldı.