Gülşen milletvekili adayı mı olacak? Avukatından açıklama geldi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:25

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 09:52

İmam hatip liselilere yönelik sahnede yaptığı bir espri gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra serbest kalan ünlü şarkıcı Gülşen ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca ünlü şarkıcının seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği ileri sürüldü.

Söylentiler sonrasında Gülşen'in avukatından açıklama geldi.

"SİYASETİ DÜŞÜNMÜYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre; Gülşen'in avukatı Emek Emre söz konusu iddiaları yalanladı.

Şarkıcının avukatı ise konu hakkında, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerini kullandı.