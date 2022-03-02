Gülten Kaya, mahkeme kararıyla Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya şarkılarını okumasını yasakladı

02 Mart 2022 Çarşamba, 12:26

Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı İki Gözüm Ahmet filminde başrol oynayan şarkıcı Özgür Tüzer ile Kaya'nın eşi Gülten Kaya arasında sular durulmuyor. Film nedeniyle davalık olan Kaya ve Tüzer, bu sefer de şarkılar yüzünden karşı karşıya geldi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKILARINI OKUMASI YASAKLANDI

Gülten Kaya, Özgür Tüzer'in sahnelerinde Ahmet Kaya'nın şarkılarını 1 ay boyunca okumaması için ihbar gönderdi. Tüzer'in yasağa uymaması halinde de 6 aya kadar hapis ile cezalandırılacağı da belirtildi. Hafta sonu sahne aldığı mekana gelen mahkeme kağıdıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Tüzer, sessizliğini bozdu.

TÜZER: BU AMBARGODUR VE SANSÜRDÜR

Mahkeme kararının ardından Magazinkolik'e açıklama yapan sanatçı Özgür Tüzer, şunları söyledi:

"Ahmet Kaya gibi bir özgürlük savaşçısının eşinin, bir başka sanatçının eser okuma özgürlüğünü gasp etmesi çok ironik bir durumdur, ambargodur, sansürdür."

Özgür Tüzer

"SADECE ŞAHSIMA ADINA MEN DAVASI AÇILDI"

Tüzer, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Ahmet Kaya tüm Türk halkına mal olmuş bir sanatçıdır, Yüzlerce insanın sahnesinde, Youtube kanallarında ve albümlerinde Ahmet Kaya eserlerini okumasına rağmen, Ahmet Kaya'nın mirasçıları ve mali haklarını devralan şirket tarafından sadece şahsım adına men davası açılmış olmasının asıl nedeni, hiçbir şekilde maddi çıkar kaygısıyla hareket etmediğim 'İki Gözüm Ahmet' filminde başrol oyunculuğunu üstlenmiş olmamdır…"

"BASKILAR İÇİMDEKİ AHMET KAYA SEVGİSİNİ DAHA DA PERÇİNLEDİ"

Karara itiraz ettiklerini belirten Tüzer, "Hiç kimse, ve hiçbir güç beni çok saygı duyduğum Ahmet Kaya şarkılarını okumamı engelleyemez. Ben sonu ne olursa olsun, kısıtlamalara ve yasaklamalara rağmen içimdeki Ahmet Kaya sevgisini öldürmeyeceğim. Yapılan yasaklama ve kısıtlamalar yüreğimdeki sevgiyi azaltmak yerine daha da perçinlemektedir" ifadelerini kullandı.