Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:54

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:54

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Kosova, dün akşam yaşamını yitirdi. Peki, Günay Kosova kimdir? Günay Kosova kaç yaşında, nereli? Günay Kosova neden öldü?

GÜNAY KOSOVA KİMDİR?

Günay Kosova, 22 Haziran 1942 yılında İzmir'de doğdu. Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.

Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak'ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmış, annesi ve köpeğini de kaybedince büyük bir travma yaşamıştı.

Usta yönetmen daha sonrasında Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başlamıştı.