Yayınlanma: 31.07.2024 - 23:53

Güncelleme: 31.07.2024 - 23:58

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Peki, Bedirhan Şener kimdir? Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener kaç yaşında, nereli?

BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, Sivas İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Akademik kariyerine, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak başlayan Şener, Gazi Üniversitesi’nde Maliye Teorisi alanında doktorasını tamamladı.

Bedirhan Şener, Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve Maliye Bakanlığı’nda gelirler kontrolörü olarak görev aldı.

BEDİRHAN ŞENER NEDEN LEYLA ÇETİNER'İ ÖLDÜRDÜ?

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Sözcü’ye konuşan Abdüllatif Şener, iddiaların asılsız olduğunu ve eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesinin olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil."