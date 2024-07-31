Istvan Kovacs kimdir? Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını yönetecek olan Istvan Kovacs kaç yaşında, nereli? Istvan Kovacs'ın kariyeri
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyen Fenerbahçe Fransa'nın güçlü takımlarından Lille ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe'nin zorlu karşılaşmasında Istvan Kovacs düdük çalacak. Peki, Istvan Kovacs kimdir? Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını yönetecek olan Istvan Kovacs kaç yaşında, nereli? Istvan Kovacs'ın kariyeri...
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın güçlü takımlarından Lille ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk maçı Fransa'da oynanacak. Fenerbahçe rakibinden alacağı puan veya punlarla ikinci maçta avantaj elde etmek istiyor. Peki, Istvan Kovacs kimdir? Fenerbahçe-Lille karşılaşmasını yönetecek olan Istvan Kovacs kaç yaşında, nereli? Istvan Kovacs'ın kariyeri...
ISTVAN KOVACS KİMDİR?
István Kovacs 6 Eylül 1984'te dünyaya geldi. Romanya'da Liga I'de görev yapıyor. Babası Macar asıllı, annesi ise Alman kökenlidir. Kendisi aynı anda hem Romanya pasaportuna hem de Macar pasaportuna sahiptir.
2018'den bu yana FIFA'nın tam uluslararası hakemi ve 2019'dan bu yana da UEFA elit hakemidir.
25 Mayıs 2022'de Roma ile Feyenoord arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini ve 22 Mayıs 2024'te Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini yönetti.
FENERBAHÇE-LILLE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lille takımıyla karşılaşacak. Karşılalma Fransa'da Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak.
Spor Haberleri
- Milli yelkenci Merve Vatan, 18. sırada yer aldı!
- Elif Berra Gökkır'ın maçı ertelendi!
- Ruzomberok'tan Trabzonspor maçı açıklaması!
- Istvan Kovacs kimdir?
- Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
- Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
- Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
- Fransız devinden 70 milyon Euro'luk transfer!
- BMX'te altın madalya Çin'e gitti!
- Ruano Oliva'dan tarihe geçen altın madalya!
En Çok Okunan Haberler
-
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- 'Öldürülmesi bir cinayettir'
- İsrailli bakanlar suikast için ne dedi?
- Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda 'domuz' paylaşımı
- Erdoğan'dan 'Heniyye' açıklaması
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- İşletmeler emeklilere indirim yapacak
- 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'