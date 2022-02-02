Serenay Sarıkaya'ya saldırı girişiminde bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:58

Serenay Sarıkaya'nın aracı, geçen günlerde Etiler'deki evine doğru giderken T.D. isimli kişi tarafından tekmelenmişti.

Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulunmuştu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürülmüştü.

Gözaltına alınan T. D., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'ALLAH KATINDA EŞİZ'

Son olarak, ünlü oyuncuyu sistematik olarak tacize maruz bırakan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, T. D. isimli şahıs, ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" dedi.

"GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURDUĞUM HER YOLU YENİDEN DENEYECEĞİM"

D., ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti.

D. ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

"SERENAY'IN ROL ALDIĞI DİZİDE BENİM HAYATIM ANLATILIYOR"

Şahsın, ifadesinin devamında ise "Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor. Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı. Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor" dediği öğrenildi.