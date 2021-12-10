Ebrar Karakurt, Melis Sezen'in sözlerini ti'ye aldı: 'Bakıyorum çünkü gözüm var'

10 Aralık 2021 Cuma, 09:38

Bu yıl 5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, konuşmasını yaparken "Bunu tutuyorum çünkü elimde" ifadelerini kullanmış, Sezen'in bu sözleri uzun süre sosyal medyanın gündemindeki yerini korumuştu.

Sezen'in sözleri konuşulmaya devam ederken; voleybolcu Ebrar Karakurt da Sezen'in bu sözlerini tiye aldı.

'BAKIYORUM ÇÜNKÜ GÖZÜM VAR'

Şimdilerde İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Karakurt, Sezen'in olay yaratan sözlerine göndermede bulundu.

Karakurt, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafa "Bunu giyiyorum çünkü üstümde" ve "Bakıyorum çünkü gözüm var" notunu düştü.

Milli voleybolcunun paylaşımları şu şekilde: