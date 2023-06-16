Gündüz çoban akşam kaptan

Yayınlanma: 16.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 04:00

Gündüzleri hayvanlarını otlatan Müesser Lahnacı (23), bir süre önce kadınlardan oluşan voleybol takımı kurmaya karar verdi. Bu fikrini mahallede yaşayan kadınlarla paylaşan Lahnacı, 18 yaşından 60 yaşına kadar kadınların yer aldığı 6 ayrı takım kurdu. Kadınlar kendi arasında para toplayıp, file aldı. Kadınlar gündüzleri koyun güdüp, inek sağdıktan ve bahçe ve tarlalarda çalıştıktan sonra kapalı pazaryerinde toplanıp voleybol oynamaya başladı.

"HEM SPOR YAPIYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ"

Haftanın dört günü voleybol oynayan kadınlar, kendi aralarında da turnuva yapmaya başladı. Voleybolu sevdiğini söyleyen Sündüz Mercan “Tarlada iş olursa onları yapıyoruz. Evdeki işleri de yaptıktan sonra burada voleybol oynuyoruz. Eşlerimiz de bu durumu güzel karşıladı. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz” dedi. Havva Lahnacı (52) ise “Köyümüz için çok güzel oldu. Kadınların canları sıkılıyordu şimdi spor yaparak eğleniyoruz” diye konuştu.