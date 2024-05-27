Güne enerjik başlamanın sırrı bu 10 besinde saklı!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:57

Sabahın erken saatlerinde çalan alarm sesiyle uyanıyor, ancak bir türlü kendinize gelemiyorsanız yalnız değilsiniz. Süt, ayran, bitki çayı gibi içeceklerin uyumaya yardımcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde kahve ve kafein içeren besinler de uyanık kalmaya ve konsantrasyonu artırmaya yardımcı olur. Ancak uyanmak için tek seçeneğiniz kahve değil. Sabah kahvaltısında tüketebileceğiniz bazı besinler sayesinde daha kolay uyanabilir ve güne zinde başlayabilirsiniz. Peki, zinde bir gün geçirmek için hangi besinleri tüketmelisiniz? İşte enerjik olmanızı sağlayacak 10 besin...

GÜNE ENERJİK BAŞLAMANIZI SAĞLAYACAK 10 BESİN

1. Yumurta:

Yumurtanın kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmasının bir nedeni var elbette. Protein ve B12 vitamini açısından zengin olan yumurta, enerji seviyesini artırır. Bu nedenle kahvaltıda haşlanmış yumurta tüketmek, güne harika bir başlangıç yapmanın en iyi yollarından biridir.

2. Yulaf ezmesi:

Son yıllarda oldukça popüler olan yulaf ezmesi, sindirimi kolaylaştırması ve kilo yönetimini desteklemesi nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ayrıca, yulaf ezmesi vücuda yavaş sindirilen karbonhidratlar sağladığından, enerji depolarının dolmasına da yardımcı olur. Bu özelliğiyle güne enerjik başlamak için ideal bir besindir.

3. Elma:

Beyin sisi, özellikle sabah saatlerinde kafa karışıklığına yol açarak, hızlı hareket etmeniz gereken günlerde odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, bir adet elma tüketmek, beyin hücrelerini serbest radikallerden koruyan antioksidanların aktifleşmesini sağlar ve zihinsel berraklık kazandırır.

4. Chia tohumu:

Chia tohumları, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde yorgunlukla mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca sindirimi hızlandırıcı etkisiyle de bilinir. Bu nedenle, sabah kahvaltınıza chia tohumlarını dahil ederek daha enerjik bir gün geçirebilirsiniz.

5. Ispanak:

Ispanak, vücutta oksijen taşıyan önemli bir mikro besin olan demir açısından zengindir. Demir seviyeleri düşük olan kişilerde, sabahları yorgunluk ve uyuşukluk hissi daha belirgin olabilir. Sabah kahvaltısında ıspanak tüketmenin yollarını arıyorsanız, omletinize ekleyebilir veya ıspanaklı smoothie yaparak güne zinde başlayabilirsiniz.

6. Nane:

Nanenin canlandırıcı kokusu, zihni canlandırır ve yorgunluğu azaltır. Bu nedenle, kahve yerine sabahları nane çayı içmek iyi bir seçenek olabilir. Öğleden sonraki durgunluğu önlemek için ise nane sakızı çiğnemek faydalı olabilir.

7. Bitter çikolata:

Sabah sabah çikolata yemek biraz tuhaf gelebilir, ancak %60-70 oranında kakao içeren bitter çikolata, stressiz bir başlangıç için mükemmel bir seçimdir. Bitter çikolata, enerjinizi artırır ve işlerinize daha iyi odaklanmanızı sağlar.

8. Fındık:

Kuruyemişler, hızla artan enerji seviyeleri için ideal olan protein, sağlıklı yağ ve liflerle doludur. Özellikle fındık, hem enerjinizi artırır hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Fındığı sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız, ufak parçalara ayırarak yulaf ezmesine veya yoğurda ekleyebilirsiniz.

9. Yoğurt:

Kahvaltınızda tüketeceğiniz doğal yoğurt sizi sadece beslemekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzu probiyotikler, prebiyotikler, proteinler ve sağlıklı yağlarla güçlendirir. Bağışıklık sisteminizi destekler, metabolizmanızı hızlandırır ve glukagon üretimini artırarak kilo kontrolünüze yardımcı olur. Bu yüzden sağlıklı bir güne başlarken doğal yoğurdu kahvaltı sofranızdan eksik etmeyin.

10. Su:

Tüm canlılar için hayati öneme sahip olan su, yorgunlukla mücadele eder ve zinde bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. Uyanır uyanmaz bir bardak su içtiğinizde, enerjinizin arttığını ve kendinizi daha canlı hissettiğinizi fark edebilirsiniz.