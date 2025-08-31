Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneş lekelerine veda: Cilt tonunu eşitleyen etkili yöntem

Güneş lekelerine veda: Cilt tonunu eşitleyen etkili yöntem

31.08.2025 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneş lekelerine veda: Cilt tonunu eşitleyen etkili yöntem

Yaz aylarının ardından ciltte beliren kahverengi güneş lekeleri birçok kişinin ortak sorunu. Dermatologların önerdiği doğal ve etkili bir yöntem ise düzenli C vitamini serumu kullanımı.

Güneşin zararlı UV ışınları ciltte melanin üretimini artırarak lekelenmeye yol açıyor. Özellikle yüz, eller ve dekolte bölgesinde ortaya çıkan bu lekeler, cilt tonunu eşitsiz gösteriyor. Uzmanlara göre, lekeleri hafifletmek için en etkili çözümlerden biri C vitamini serumu.

C vitamini, ciltteki melanin oluşumunu baskılayarak lekelerin rengini açıyor, aynı zamanda cilde parlaklık ve canlılık katıyor. Düzenli kullanımda cilt tonu eşitleniyor ve daha sağlıklı bir görünüm kazanıyor.

Image

NASIL UYGULANMALI?

Temizlenmiş cilde sabah ve akşam birkaç damla C vitamini serumu uygulanmalı.

Gün içinde mutlaka güneş koruyucu krem kullanılmalı.

Etkili sonuç almak için en az 8-12 hafta düzenli kullanım öneriliyor.

İlgili Konular: #Güneş Yanığı #güneş lekesi