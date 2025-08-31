Güneş lekelerine veda: Cilt tonunu eşitleyen etkili yöntem

Güneşin zararlı UV ışınları ciltte melanin üretimini artırarak lekelenmeye yol açıyor. Özellikle yüz, eller ve dekolte bölgesinde ortaya çıkan bu lekeler, cilt tonunu eşitsiz gösteriyor. Uzmanlara göre, lekeleri hafifletmek için en etkili çözümlerden biri C vitamini serumu.

C vitamini, ciltteki melanin oluşumunu baskılayarak lekelerin rengini açıyor, aynı zamanda cilde parlaklık ve canlılık katıyor. Düzenli kullanımda cilt tonu eşitleniyor ve daha sağlıklı bir görünüm kazanıyor.

NASIL UYGULANMALI?

Temizlenmiş cilde sabah ve akşam birkaç damla C vitamini serumu uygulanmalı.

Gün içinde mutlaka güneş koruyucu krem kullanılmalı.

Etkili sonuç almak için en az 8-12 hafta düzenli kullanım öneriliyor.