Güneşin tadını çıkarırken lekelenmelere yol açmayın: Tatildeyken cilt sağlığını korumanın 7 etkili yolu

Tatil kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelen en güzel görüntüler bunlar. Ancak bu keyifli atmosfer, cildimiz için her zaman o kadar da masum olmayabilir. Özellikle güneş ışınları, tuzlu deniz suyu ve klorlu havuzlar ciltte kuruluk, lekelenme ve yaşlanma belirtilerine davetiye çıkarabilir. Peki, bu etkilerden korunarak sağlıklı ve canlı bir ciltle tatili tamamlamak mümkün mü? İşte, yaz tatilinde cilt sağlığını korumanın ve bakım rutininizi güçlendirmenin 7 etkili yolu...

TATİLDEYKEN CİLT SAĞLIĞINI KORUMANIN 7 ETKİLİ YOLU

1. Güneş kremi olmazsa olmaz

Tatilde cilt bakımının bir numaralı kuralı: Her gün, yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmak. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı ve her 2-3 saatte bir yenilenmeli. Hem UVA hem de UVB koruması sağlayan “geniş spektrumlu” ürünleri tercih edin.

2. Güneş sonrası nemlendirici kullanın

Güneş ışınları cildi kurutur. Bu nedenle her duş sonrası cildinizi, aloe vera veya hyaluronik asit içeren yoğun nemlendiricilerle besleyin. Güneş sonrası bakım kremleri, hem ferahlatır hem de cildin yenilenme sürecini destekler.

3. Tuzlu ve klorlu sudan hemen sonra duş alın

Deniz suyu ve havuz kloru cildin doğal yağ dengesini bozar. Bu da cildin kurumasına, tahriş olmasına hatta egzama gibi sorunlara yol açabilir. Yüzdükten sonra mutlaka duru suyla duş alın ve cildi nazikçe temizleyin.

4. Peeling sıklığını azaltın

Tatil döneminde aşırı peeling uygulamaktan kaçının. Cildin zaten güneş ve denizle temas halinde olduğu bu dönemde fazladan soyulması, koruyucu tabakasının zayıflamasına neden olur. Haftada 1 kezden fazla peeling yapmayın.

5. Bol Su için, cildi içten de nemlendirin

Yaz sıcağında terlemeyle birlikte vücut su kaybeder. Günde en az 2,5 litre su içerek cildin elastikiyetini ve parlaklığını koruyabilirsiniz. Cilt dışarıdan olduğu kadar içeriden de beslenmelidir.

6. Güneşten koruyan şapkalar ve gözlükler kullanın

Sadece krem sürmekle yetinmeyin. Geniş kenarlı şapkalar ve UV filtreli güneş gözlükleri, yüz ve göz çevresi gibi hassas bölgeleri korumaya yardımcı olur.

7. Doğal maskelerle cildinizi canlandırın

Tatil dönüşü cildinizde matlık veya pullanma oluştuysa, doğal malzemelerle yapacağınız ev yapımı maskelerle cildi toparlayabilirsiniz. Yoğurt, bal ve salatalık gibi içerikler cildi yatıştırır ve nem dengesini sağlar.