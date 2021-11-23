Güney Afrika'da iki kardeş hazır noodle sebebiyle yaşamını yitirdi

23 Kasım 2021 Salı, 14:40

Geçen hafta, dokuz yaşındaki Thato ve on üç yaşındaki Keamogetswe Makofane'nin, yerel bir kliniğe götürüldükten birkaç dakika sonra yaşamını kaybettiği bildirildi. İddiaya göre okula gitmeden önce erişte yiyen ve mide kramplarıyla hastaneye kaldırılan çocuklar, bir hafta arayla yaşamını yitirdi.

'YIKILDIK'

Çocukların amcası Mpyo Chosen Makofane yaşadıkları kayıp ile ilgili olarak, "Aile olarak yıkıldık çünkü başımıza asla böyle bir şeyin geleceğini düşünmüyorduk" şeklinde üzüntülerini dile getirdi.

The Sun'ın haberine göre, henüz bir geri dönüş alamadıklarını belirten amca Makofane, "Henüz polisten bir şey öğrenemedik, bu yüzden adli otopsi sonucunu adli tıpa sormaya gittik. Pretoria'daki laboratuvardan sonuçları aldıktan sonra bize geri dönecekleri konusunda bilgilendirildik" şeklinde ekledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aile, otopsi raporuna ulaştıktan sonra noodle markasını açıklayacaklarını belirtti. Polis, iki vakayı araştırdığını doğruladı, ancak ölümlerin kontamine gıdalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda spekülasyon yapamayacalarını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ve otopsi sonuçlarının beklemede olduğunu belirten polis sözcüsü Busisiwe Mthethwa ayrıca bu ölümleri, benzer koşullar altında yine erişte yedikten kısa bir süre sonra ölen üç Doğu Cape çocuğunun son vakasıyla hemen ilişkilendiremeyeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda da Cape Town'da üç çocuk hazır noodle yemeleri sonucu hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı, bu vakalardan haberdar olduğunu ve yetkililerin onları incelediğini söyledi.