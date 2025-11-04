Günler ne zaman uzayacak sorusu, kış aylarına ilerlerken gündeme geldi. Peki, Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Günler hangi tarihte uzayacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalır ve gündüzler uzamaya başlar. Bu süreç 21 Haziran’a kadar devam eder. 21 Aralık tarihinden sonra günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. 21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlar

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar.

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlar.