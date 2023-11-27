Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:36

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:36

Günlerin uzunluğu ve gece ile gündüz arasındaki dengenin değişimi, yılın çeşitli dönemlerinde gerçekleşen ekinoks olaylarına bağlıdır. Ekinoks, güneşin ekvator üzerinde görüldüğü anlardır ve gün ile gecenin eşit olduğu zamandır. Peki, Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece ne zaman? Ekinoks tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP’TA YAŞANACAK

21 Aralık’ta, ülkenin Kuzey’indeki Sinop’ta en uzun gece olacak. En kısa gece Hatay’da yaşanacak.

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.