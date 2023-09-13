Gününüz Aft yaralarından zehir olmasın: Ağız yaralarını 1 saatte geçirin

Yayınlanma: 13.09.2023 - 23:31

Güncelleme: 13.09.2023 - 23:31

Ağız yaraları, birçok insanın hayatının bir döneminde karşılaştığı yaygın bir sağlık sorunudur. Bu tür yaralar, dudaklar, yanaklar, diş etleri, dil, ağzın zemi ve damak dahil ağızın yumuşak dokularında görünebilir ve bazen oldukça acı verici olabilir.

Peki, ağız yaraları neden olur ve doğal bir çözüm var mıdır?

AĞIZ YARALARININ NEDENLERİ:

Ağız yaralarının nedenleri genellikle net değildir. Bu yaralar, bir enfeksiyon, sistemik bir hastalık, fiziksel veya kimyasal tahriş veya alerjik bir reaksiyon kaynaklı olabilir. Normalde, tükürük akışı ağız içini korur ve yaralanmaları önler. Ancak, tükürük üretimini azaltan herhangi bir durum, ağız içi yaralanma riskini artırabilir. Bazı yaygın nedenler şunlar olabilir:

Tekrarlayan aftöz stomatit (kanser yaraları)

Viral enfeksiyonlar (özellikle herpes simpleks ve herpes zoster)

Diğer enfeksiyonlar (mantar veya bakteri kaynaklı)

Tütün kullanımı

Yetersiz beslenme

İlaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları) ve radyasyon tedavisi

Sistemik bozukluklar (Behçet hastalığı, Stevens-Johnson sendromu, İnflamatuar barsak hastalığı, çölyak hastalığı, Liken planus, Pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid)

Gevşek bir ortodontik telin, takma dişin veya kırık bir dişin veya dolgunun keskin bir kenarının tahrişi ve yanak içinin ısırılması

Tahriş edici gıdalar ve kimyasal maddeler (limon, portakal, ananas gibi)

SUMAKLI GARGARA İLE DOĞAL ÇÖZÜM:

Beslenme uzmanları, doğal yöntemlerle ağız yaralarını tedavi etmenin, kimyasal içerikli ürünlerden daha güvenli ve etkili bir seçenek olduğunu belirtmektedirler. Uzmanlar, "Sumaklı gargara gibi doğal yöntemler, ağız yaralarının iyileşmesine yardımcı olabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Ancak herhangi bir tedaviye başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız" diyorlar.



Ağız içi yaralarından kurtulmanın doğal bir yolu, sumaklı gargara yapmaktır. İşte bu yöntemin hazırlanışı:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

Hazırlanışı:

Bir kabın içine sumak ve suyu koyun ve kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra, bu sumaklı karışımı gargara yaparak kullanabilirsiniz.

Ağız yaralarıyla başa çıkmak için doğal çözümler arayanlar için sumaklı gargara, etkili bir seçenek olabilir. Ancak herhangi bir sağlık sorununu tedavi etmek veya yeni bir tedaviye başlamak için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek her zaman önemlidir.