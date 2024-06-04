Gürgen Öz ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı
2018'de Emily Mahringer ile evlenen Gürgen Öz, ikinci kez baba oldu. Öz, bebeğin adını ve cinsiyetini açıkladı.
Gürgen Öz, 2018'de Berlin'de tanıştığı Emily Mahringer ile nikâh masasına oturmuş, kızı İda Su'yu ise 2019'da kucağına almıştı.
Gürgen Öz ile Emily Mahringer'dan müjdeli bir haber geldi. Çift, ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.
Oğlu ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Gürgen Öz, "Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Maxim Deniz Öz. Sabah güneşle beraber doğdun. Etrafa ışık saç, aydınlık ol" ifadelerini kullandı.
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