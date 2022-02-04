Gürgen Öz'den elektrik faturası tepkisi: 'Cübbeli Ahmet' remiksiyle paylaştı

04 Şubat 2022 Cuma, 17:31

Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan zam yağmuru devam ediyor. Zamların ardından aldıkları maaşın kiraya ve faturalara gittiğini, temel ihtiyaçları bile almakta zorluk çektiklerini belirten yurttaşlar nasıl geçineceklerini düşünmeye devam ediyor. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.

Özellikle elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Gülse Birsel, Yeşim Salkım ve Seray Sever'den sonra konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da oyuncu Gürgen Öz'den geldi.

'CÜBBELİ' REMİKSİYLE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından elektrik 677 TL'lik elektrik faturasını paylaşan başarılı oyuncu, arka fona da, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün remiks olarak uyarlanan "Öp beni, yut beni" sözlerini ekledi.

Öz, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "Birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz" notunu düştü.

ŞARKI GÜNDEM OLMUŞTU

Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen "Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler" sözleri, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak konuşmayı ti'ye alan bir video klip hazırlamış, klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım almıştı. Ekip elindeki enstrümanlarla viral olan uyarlamayı seslendirirken Bilginer de şarkıya eşlik etmişti.

Ünlü'nün sözlerine bir yorum da şarkıcı Murat Dalkılıç'tan gelmişti. Gitarıyla objektifin karşısına geçen ünlü şarkıcı, Ünlü'nün sözlerinden yola çıkarak hazırladığı besteyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.