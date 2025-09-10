Güz mevsiminde evinizi bahçeye çevirin: Sonbaharda balkonunuzda yetiştirebileceğiniz meyve ve sebzeler

Sonbahar, sadece yaprakların döküldüğü ve havaların serinlediği bir dönem değil; aynı zamanda doğanın bereketini evinize taşıyabileceğiniz en uygun mevsimlerden biridir. Küçük bir balkonunuz ya da geniş bir mutfak penceresi önünüz olsa bile, doğru seçimlerle birçok sebze ve meyveyi evinizde yetiştirmeniz mümkün. Üstelik evde yetiştirilen ürünler, hem daha sağlıklı hem de doğallığı sayesinde sofralarınıza farklı bir lezzet katacaktır. İşte, sonbaharda evinizde yetiştirebileceğiniz meyve ve sebzeler...

SONBAHARDA BALKONUNUZDA YETİŞTİREBİLECEĞİNİZ MEYVE VE SEBZELER

1. Marul

Hızlı büyüyen yapısıyla sonbaharın en uygun sebzelerindendir.

Saksıda kolayca yetişebilir, kısa sürede taze yapraklarıyla salatalarınıza eşlik eder.

2. Ispanak

Soğuk havayı seven bu sebze, sonbaharda evde yetiştirilmeye oldukça uygundur.

Demir bakımından zengin olduğu için sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahiptir.

3. Havuç

Derin saksılarda rahatlıkla yetişebilir.

Tatlı aromasıyla çorbalardan salatalara kadar birçok tarifte kullanılabilir.

4. Turp

Sonbahar aylarının en verimli sebzelerinden biridir.

Hem çiğ hem de pişmiş tüketilebilir, sindirim sistemini destekler.

5. Yeşil soğan

Mutfağınızda her daim taze bulundurabileceğiniz pratik bir sebzedir.

Küçük saksılarda bile kolayca yetişir ve hızlı filizlenir.

6. Çilek

Sonbaharda evde yetiştirilebilen nadir meyvelerden biridir.

Saksıda kolayca büyür, sofralarınıza tatlı bir lezzet katar.

7. Maydanoz

Balkonunuzda veya mutfağınızda saksıda kolayca yetiştirebilirsiniz.

Hem salatalarda hem yemeklerde kullanabileceğiniz vitamin deposudur.