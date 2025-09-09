Güz mevsiminin renkleri evinize taşınıyor: Sonbaharda evde bakabileceğiniz 6 bitki önerisi

Sonbahar, doğanın renk cümbüşünü evinize taşımanın tam zamanı. Bu mevsimde özellikle dayanıklı ve düşük bakım gerektiren çiçekler ön plana çıkıyor. Evde çiçek bakmak hem stresi azaltır hem de yaşam alanınıza canlılık katar. Peki, sonbaharda hangi çiçekler evde kolayca yetiştirilebilir ve dekoratif bir görünüm sağlar? İşte, hem estetik hem de bakımı pratik çiçek önerileri...

SONBAHARDA EVDE BAKABİLECEĞİNİZ 6 BİTKİ ÖNERİSİ

1. Kasımpatı (Chrysanthemum)

Sonbaharın simgesi kasımpatı, çeşitli renk seçenekleriyle evinizi renklendirir.

Güneşli ama doğrudan ışık almayan bir alan tercih edin.

Toprağını nemli tutmaya özen gösterin, ancak su birikintisinden kaçının.

2. Çuha çiçeği (Primula)

Özellikle parlak kırmızı, sarı ve mor renkleriyle dikkat çeker.

Serin ve aydınlık alanlarda daha iyi büyür.

Haftada bir kez dengeli sıvı gübre ile beslemek yeterlidir.

3. Sardunya (Pelargonium)

Dayanıklı ve bakımı kolay çiçekler arasında yer alır.

Işığı seven sardunya, pencere kenarları için ideal bir tercihtir.

Toprak kurudukça sulamak yeterlidir, fazla su kök çürümesine neden olabilir.

4. Begonya (Begonia)

Hem çiçekleri hem de dekoratif yaprakları ile ev dekorasyonuna şıklık katar.

Yarı gölge alanlarda daha iyi gelişir.

Nemli toprak ve düzenli sulama begonyayı canlı tutar.

5. Nergis (Narcissus)

Sonbaharda soğanlı bitkiler arasında popülerdir.

Sıcak ama doğrudan güneş almayan bir alan tercih edilmelidir.

Düzenli sulama ve iyi drenaj ile uzun süre çiçek açar.

6. Afrikalı menekşe (Saintpaulia)

Küçük boyutları ve renkli çiçekleriyle evin her köşesine uyum sağlar.

Parlak ancak direkt ışık almayan bir alan idealdir.

Toprağını nemli tutmak ve yapraklarına su değdirmemek gerekir.